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12 октября, 21:48

Спорт

Гарифуллина впервые выиграла чемпионат РФ по шахматам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Лея Гарифуллина впервые стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования прошли в Ростове-на-Дону. После 11 партий у Гарифуллиной и Екатерины Гольцевой было по 8,5 очка. Победителя выявили на тай-брейке: Гарифуллина выиграла у Гольцевой обе партии в быстрые шахматы.

У мужчин первое место занял Андрей Есипенко. Для него это тоже первый титул чемпиона страны. Призовой фонд мужского чемпионата России составил 7 миллионов рублей, женского – 4 миллиона.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал детям проводить время за шахматами, а не в гаджетах. Как отмечал директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, этот вид спорта развивает оба полушария мозга и помогает взрослым в профилактике болезни Альцгеймера.

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