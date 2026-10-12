Гарифуллина впервые выиграла чемпионат РФ по шахматам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Лея Гарифуллина впервые стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования прошли в Ростове-на-Дону. После 11 партий у Гарифуллиной и Екатерины Гольцевой было по 8,5 очка. Победителя выявили на тай-брейке: Гарифуллина выиграла у Гольцевой обе партии в быстрые шахматы.

У мужчин первое место занял Андрей Есипенко. Для него это тоже первый титул чемпиона страны. Призовой фонд мужского чемпионата России составил 7 миллионов рублей, женского – 4 миллиона.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал детям проводить время за шахматами, а не в гаджетах. Как отмечал директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, этот вид спорта развивает оба полушария мозга и помогает взрослым в профилактике болезни Альцгеймера.

