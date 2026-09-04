Чемпион мира Сергей Карякин провел шахматный турнир в парке "Сокольники"

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Шахматный турнир с участием чемпиона мира по быстрым шахматам и блицу Сергея Карякина прошел 4 сентября в парке культуры и отдыха "Сокольники". В соревновании приняли участие юные шахматисты, ветераны боевых действий и участники проекта "Московское долголетие".

Мероприятие организовали в рамках проекта "Мост поколений" при участии Московской ассоциации ветеранов СВО. У посетителей парка была возможность сыграть с гроссмейстером, понаблюдать за партиями и получить рекомендации по игре. Карякин также провел сеанс одновременной игры, пообщался с участниками и разобрал их партии.

Чемпион мира отметил, что шахматная школа России сохраняет статус самой сильной в мире. По его словам, это подтверждает история отечественных шахмат: начиная с Михаила Ботвинника советские и российские гроссмейстеры на протяжении нескольких поколений влияли на развитие игры и выигрывали международные соревнования. Гроссмейстер подчеркнул, что наличие массовых мероприятий и детских шахматных кружков позволяет воспитывать новых чемпионов.

Также Карякин назвал шахматную среду в столице одной из самых развитых в стране. Занятия шахматами помогают развить способность понимать логику другого человека, поскольку перед каждым ходом игроку необходимо учитывать, как может рассуждать его соперник.

В мероприятии также приняли участие депутат Московской городской думы Сабина Цветкова и руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.

"Шахматный турнир в "Сокольниках" стал восьмым совместным мероприятием Московской ассоциации ветеранов СВО и Сергея Карякина в рамках инициативы "Мост поколений". Это направление проекта развивается и доказало свою востребованность: для ветеранов боевых действий и их семей такие мероприятия становятся дополнительной площадкой для досуга и общения. За доску садятся вместе с детьми, соседями по району, участниками проекта "Московское долголетие", – сказал Гусев.

Он отметил, что шахматное направление проекта "Мост поколений" помогает прививать москвичам разных возрастов интерес к регулярным занятиям этим видом спорта. Гусев связал востребованность подобных мероприятий в том числе с развитой городской инфраструктурой для занятий шахматами и добавил, что проведение таких соревнований является частью городской работы по созданию инфраструктуры для занятий этим видом спорта.

По данным департамента образования и науки Москвы, в столичных школах и колледжах открыто свыше 2 тысяч шахматных кружков и секций, их посещают более 25 тысяч детей. Еще около 400 специализированных кружков работают в центрах дополнительного образования, где занимаются свыше 5,2 тысячи воспитанников.

Ранее сообщалось, что в Москве на трех площадках – в сквере у гостиницы "Метрополь", на Самотечном бульваре и в музее-заповеднике "Царицыно" – проходит шахматный фестиваль. Продлится он до 6 сентября.

