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04 сентября, 15:02

В мире

В Калифорнии разрешили истребить почти 2 тысячи оленей-мулов ради спасения растений

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Суд в Калифорнии разрешил истребить почти всю популяцию оленей-мулов на острове Санта-Каталина, чтобы спасти местные виды растений, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Guardian.

Приблизительно 100 лет назад на остров охотниками были завезены олени-мулы в небольшом количестве. За короткое время поголовье увеличилось до нескольких тысяч и, кроме редких спадов во время засух, сохраняло стабильную высокую численность. Животные ведут себя уверенно рядом с человеком и часто появляются вблизи городских территорий, где их снимают на камеру и делают снимки.

Экологи отмечают, что из-за чрезмерного поедания кустарников оленями на острове разрослись легковоспламеняющиеся сорняки. Любой пожар в таких условиях уничтожит и животных, и всю оставшуюся растительность.

Решение вызвало негативную реакцию общественности и защитников животных. Люди собрали 32 тысячи подписей под петицией против отстрела и планируют оспорить его в суде.

Ранее ученые зафиксировали стремительное распространение по Африке инвазивного вида малярийного комара Anopheles stephensi, который не поддается действию всех известных инсектицидов и хорошо адаптирован к городской среде.

Прежде специалистам не приходилось беспокоиться о малярии в городах, однако у большинства горожан отсутствует иммунитет к этой болезни, поэтому комар, способный инфицировать людей в течение всего года, создаст серьезные препятствия в борьбе с заболеванием.

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