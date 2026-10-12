Компания из Екатеринбурга решила взыскать с Люси Чеботиной более 4 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Екатеринбургское ООО "Бизнесарт-ЕК" подало в Арбитражный суд Москвы иск к певице Люсе Чеботиной. Компания потребовала взыскать с нее более 4 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Исковое заявление поступило 9 октября и к рассмотрению еще не принято. На чем основаны требования, не сообщается.

Согласно информации сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компании-истца заключается в зрелищно-развлекательной работе. За прошлый год она получила 366 тысяч рублей чистого убытка.

Ранее Ленинский районный суд Курска зарегистрировал иск актера Павла Прилучного к индивидуальному предпринимателю Нине Лысых с требованием прекратить продажу футболок с его фотографией. Как следует из заявления, на одном из маркетплейсов предприниматель разместила объявления о продаже футболок с принтом "Павел Прилучный".

Поскольку согласие актера на это получено не было, артист потребовал обязать Лысых прекратить использование изображения, а также взыскать компенсацию за проданный товар.

