Главком НАТО в Европе заявил, что план обороны Альянса учитывает войну на двух фронтах

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Новая военная концепция НАТО "Теория победы" допускает ведение боевых действий на двух фронтах одновременно. Об этом на Варшавском форуме по безопасности сообщил главнокомандующий объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич.

Генерал подтвердил, что документ предусматривает сценарий одновременных боевых действий на европейском и Индо-Тихоокеанском театрах.

"Безусловно, она это учитывает. И должна учитывать", – цитирует его Euronews.

По мнению Гринкевича, один из выводов, которые НАТО сделало из конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, состоит в необходимости сочетать большое число сравнительно недорогих средств с высокоточными системами высокого класса.

"Теорию победы" генерал представил в Варшаве 12 октября. Концепция описывает три этапа действий Альянса в случае нападения: сдерживание первого удара противника, блокирование продолжения атаки и снижение его боеспособности.

Гринкевич подчеркнул, что не считает военный конфликт в Европе неизбежным или близким. Вместе с тем Альянс, по его словам, должен готовиться "к тому, что возможно, а не к тому, что вероятно".

Он также заявил, что НАТО не ставит целью стратегическое поражение противника, а намерено не допустить захвата и удержания территории Альянса. Для этого необходимо нанести тактическое и оперативное поражение силам, участвующим в нападении.

"Если на нас нападут, мы готовы сражаться уже этой ночью, но мы не впадаем в самоуспокоенность. Мы продолжим готовиться и проводить учения каждый день и завтра будем еще более готовы, а послезавтра – еще более", – заверил генерал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что доклад НАТО, в котором Альянс говорит о готовности отражать нападение России, хотя сам его не ждет, сравним с "дурдомом на выезде".

