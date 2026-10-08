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План НАТО на случай вооруженного конфликта с Россией связан с внутренними проблемами стран Евросоюза, а образ внешнего врага используется для их решения. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы от Калининградской области, ветеран СВО, Герой России Андрей Козлов.

По его словам, необходимость оправдывать рост военных расходов и растущее социальное недовольство в европейских странах подталкивает их к поиску внешнего противника. Депутат заявил, что Россия оказывается удобной целью для такой политики, несмотря на заявления Москвы об отсутствии планов нападения на Европу.

При этом депутат отметил, что Россия внимательно отслеживает риторику соседних государств и рассматривает различные сценарии. Он подчеркнул, что Москва не ставит целью захват чужих территорий, а приоритетами назвал безопасность граждан, суверенитет и самостоятельное определение будущего страны.

"Сегодня у нас есть для этого все необходимое: устойчивая экономика, боеготовые Вооруженные силы и серьезный практический опыт. Если у наших бывших партнеров действительно есть опасения, лучший путь — вернуться к диалогу, к обсуждению неделимой безопасности, где учитываются интересы всех сторон", — подчеркнул Козлов.

Ранее сообщалось, что Альянс разрабатывает стратегию действий на случай возможного конфликта с Россией. Документ предусматривает сочетание традиционных вооружений с беспилотниками, автоматизированными системами и искусственным интеллектом. Представить его планируют 12 октября в Польше.