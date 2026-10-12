Водопады Игуасу на границе Аргентины и Бразилии временно закрыли для посещения

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Водопады Игуасу на границе Аргентины и Бразилии временно закрыты для посещения. Причина – резкий подъем уровня воды в реке. Об этом сообщили национальные парки обеих стран.

Администрация аргентинского парка Игуасу проинформировала население, турагентства и посетителей о том, что из-за повышения уровня воды в реке введен протокол безопасности. На сегодняшний день действует временный запрет на передвижение людей. Бразильская администрация парка также сообщила о закрытии дорожек, проходящих рядом с каскадами.

Вода там стала темной и приобрела медный оттенок. Это говорит о возросшей мощности потока, который размывает горные породы. Обычно вода в реке Игуасу имеет голубоватый цвет.

Ранее стало известно, что морские волны размывают один из самых известных пляжей индонезийского острова Бали – Куту. Береговая линия там отступает примерно на 1,9 метра в год. Таким образом, песчаная полоса, которой пользуются туристы, становится уже. Волны повреждают пешеходные дорожки, ограждения и участки работы торговцев.

