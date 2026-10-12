Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 20:08

В мире

Водопады Игуасу на границе Аргентины и Бразилии временно закрыли для посещения

Фото: ТАСС/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Водопады Игуасу на границе Аргентины и Бразилии временно закрыты для посещения. Причина – резкий подъем уровня воды в реке. Об этом сообщили национальные парки обеих стран.

Администрация аргентинского парка Игуасу проинформировала население, турагентства и посетителей о том, что из-за повышения уровня воды в реке введен протокол безопасности. На сегодняшний день действует временный запрет на передвижение людей. Бразильская администрация парка также сообщила о закрытии дорожек, проходящих рядом с каскадами.

Вода там стала темной и приобрела медный оттенок. Это говорит о возросшей мощности потока, который размывает горные породы. Обычно вода в реке Игуасу имеет голубоватый цвет.

Ранее стало известно, что морские волны размывают один из самых известных пляжей индонезийского острова Бали – Куту. Береговая линия там отступает примерно на 1,9 метра в год. Таким образом, песчаная полоса, которой пользуются туристы, становится уже. Волны повреждают пешеходные дорожки, ограждения и участки работы торговцев.

Читайте также


за рубежом

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика