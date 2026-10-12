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12 октября, 20:20

Политика

Дмитриев назвал еще одной ошибкой Мерца отказ ФРГ от российского топлива

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Отказ Германии от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом на своей странице в соцсети X указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать", – прокомментировал он.

По словам Дмитриева, немецкий канцлер хочет падения своего рейтинга с 10 до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии. Так спецпредставитель российского лидера отреагировал на слова Мерца о том, что для Германии сделка по дизельному топливу из РФ исключена, а санкции нужно ужесточить.

До этого Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились, что РФ поставит Штатам более 300 тысяч тонн дизельного топлива в скором времени. В ноябре США ожидают поставки еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллиона тонн.

Вашингтон уже вывел из-под американских санкций поставки дизельного топлива из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. В свою очередь, Москва незамедлительно начала снимать ограничения на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков.

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