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12 октября, 20:55

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TMZ: скорая помощь вывезла рэпера P. Diddy из тюрьмы в США с травмой головы

Скорая помощь вывезла рэпера P. Diddy из тюрьмы в США с травмой головы

Фото: ТАСС/Zuma/Ki Price

Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, вывезли из тюрьмы в США на скорой помощи. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным источников в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс, автомобиль скорой помощи вывез артиста в ночь на 10 октября с травмой головы. Его доставили в ближайшую больницу.

Источники отметили, что еще до рассвета рэпера отправили назад в тюрьму. Он находился в сознании и разговаривал. Обстоятельства получения травмы неизвестны.

P. Diddy арестовали в 2024 году по обвинениям в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда.

Отмечалось, что если бы его признали виновным по всем эпизодам, то он мог бы получить пожизненное заключение, однако его вина была доказана только в эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. За это ему назначили 50 месяцев заключения и штраф в размере 500 тысяч долларов.

Дата его освобождения была назначена сначала на 15 апреля 2028 года, затем перенесена на 23 февраля, после чего снова изменилась. Теперь рэпер должен выйти из колонии 24 января 2028 года.

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