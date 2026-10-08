Более 34 тысяч спортивных пространств открыты в Москве

Свыше 34 тысяч спортивных пространств работают в Москве. В столичных дворах устанавливают комплексы для кардио и силовых упражнений, а на тренажерах размещают QR-коды с видеоинструкциями.

В Орехове-Борисове тренер по бодибилдингу и фитнесу Анатолий Черкашин показал, как использовать оборудование для кардио и упражнений на разные группы мышц. Наполнение площадок формируют с учетом пожеланий жителей.

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