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08 октября, 14:17

Шоу-бизнес

Треш-блогер Хилми Форкс вышел из колонии в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "ХИЛМИ"

Треш-блогер Хилми Форкс (настоящее имя – Хилми Олейник. – Прим. ред.) вышел из исправительной колонии № 12 в Волжском Волгоградской области, отбыв назначенный судом срок. Об этом РИА Новости сообщили в УФСИН России по региону.

Олейника задержали в июле 2023 года за распространение порнографии. По данным прокуратуры, в ноябре 2022-го он, находясь по месту фактического проживания в Даниловском районе Москвы, незаконно снял с помощью мобильного телефона материалы порнографического содержания со своим участием и впоследствии разместил их в Сети.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Треш-блогеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В декабре 2023 года Олейнику вынесли приговор. Его признали виновным и взяли под стражу в зале суда.

Защита блогера обжаловала его приговор, однако Мосгорсуд признал его законным. Таким образом, инстанция оставила меру пресечения в силе.

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