08 октября, 14:17Шоу-бизнес
Треш-блогер Хилми Форкс вышел из колонии в Волгоградской области
Фото: телеграм-канал "ХИЛМИ"
Треш-блогер Хилми Форкс (настоящее имя – Хилми Олейник. – Прим. ред.) вышел из исправительной колонии № 12 в Волжском Волгоградской области, отбыв назначенный судом срок. Об этом РИА Новости сообщили в УФСИН России по региону.
Олейника задержали в июле 2023 года за распространение порнографии. По данным прокуратуры, в ноябре 2022-го он, находясь по месту фактического проживания в Даниловском районе Москвы, незаконно снял с помощью мобильного телефона материалы порнографического содержания со своим участием и впоследствии разместил их в Сети.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Треш-блогеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В декабре 2023 года Олейнику вынесли приговор. Его признали виновным и взяли под стражу в зале суда.
Защита блогера обжаловала его приговор, однако Мосгорсуд признал его законным. Таким образом, инстанция оставила меру пресечения в силе.