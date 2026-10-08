Mash: вдове Кашпировского Ирине стало плохо во время церемонии прощания

Фото: MAX/Mash

Вдове психотерапевта Анатолия Кашпировского Ирине стало плохо во время церемонии прощания с ним в Москве. Об этом сообщает канал Mash в МАХ.

Вторая супруга психотерапевта не смогла произнести ни слова и почувствовала себя плохо. Медиков вызвали прямо на церемонию.

Сотни людей собрались 8 октября на Троекуровском кладбище, чтобы проститься с Кашпировским. Церемония, проходившая в Большом зале, началась в полдень.

Сначала дань уважения психотерапевту отдали его родные и друзья в приватной обстановке, а затем двери открыли для всех желающих. Поклонники, коллеги и близкие получили возможность лично подойти к гробу, чтобы проводить психотерапевта в последний путь.

Не смогла сдержать чувств и третья супруга Кашпировского, Гулизар Чалбашова. Во время прощания она разрыдалась у гроба.

Психотерапевт умер утром 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала онкология с метастазами в жизненно важных органах. Незадолго до кончины он был госпитализирован.