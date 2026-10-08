Третья жена Анатолия Кашпировского разрыдалась у его гроба

Фото: телеграм-канал SHOT

Третья жена психотерапевта Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась у его гроба. Церемония прощания проходит на Троекуровском кладбище.

В траурном зале звучит песня "Две звезды", которую исполнял сам Кашпировский. Эту композицию он пел на творческих и юбилейных вечерах с конца 90-х годов.

Похороны проведут в закрытом формате, так как семья решила не разглашать место погребения психотерапевта.

Кашпировский ушел из жизни утром 3 октября, у него остановилось сердце. Причиной стало онкологическое заболевание, которое привело к метастазам в легких и мозге. Накануне смерти его госпитализировали.

Он стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам психотерапии – на центральном телевидении вышел цикл "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Зрители ставили у экранов банки и бутылки с водой, считая, что "установка" сделает ее целебной. Выпуски смотрели примерно 300 миллионов человек.

Российские активы Кашпировский распределил еще при жизни, переписав имущество и доходы от сеансов на Чалбашову.