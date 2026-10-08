На Троекуровском кладбище началось прощание с Анатолием Кашпировским

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

На церемонию пришли десятки людей – родственники, близкие и друзья, а также почитатели его таланта и коллеги. Гроб находится в Прощальном зале.

Среди тех, кто пришел проститься с психотерапевтом, есть жители других регионов России. Многие делятся воспоминаниями о том, как сеансы Кашпировского помогли им справиться с болезнями.

Помимо этого, церемонию прощания посетили участники шоу "Битва экстрасенсов", которые выразили восхищение талантом Кашпировского.

Похороны пройдут в закрытом формате. Семья решила не разглашать место погребения Кашпировского. Кремировать его тело не будут.

Кашпировский умер утром 3 октября, у него остановилось сердце. Причиной стало онкологическое заболевание, которое привело к метастазам в легких и мозге. Накануне смерти его госпитализировали.

В конце 1980-х он стал известен благодаря телевизионным сеансам психотерапии – на центральном телевидении вышел цикл "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Зрители ставили у экранов банки и бутылки с водой, считая, что "установка" сделает ее целебной. По оценке вещателя, выпуски смотрели примерно 300 миллионов человек.

