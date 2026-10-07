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07 октября, 09:56

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SHOT: дом Кашпировского в Калифорнии перейдет по наследству его сыну

Дом Кашпировского в Калифорнии перейдет по наследству его сыну – СМИ

Фото: MAX/SHOT

Дом покойного психотерапевта Анатолия Кашпировского в американском городе Ла-Кинта перейдет его сыну Сергио Монтане. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Недвижимость Кашпировский приобрел в 2013 году примерно за 340 тысяч долларов. Изначально владельцем дома была его дочь Елена, но после ее смерти в 2018 году право собственности вновь перешло к психотерапевту. При этом Сергио с семьей фактически жил в доме с 2014 года.

Рядом с этим участком расположен еще один дом стоимостью около 300 тысяч долларов, связанный с Монтаной.

Пребывание семьи Сергио в доме было сопряжено с рядом правовых нарушений. Родственники без необходимых согласований изменили планировку территории, из-за чего образовалась задолженность по штрафам примерно в тысячу долларов. Кроме того, Кашпировскому как официальному владельцу направляли счета за ремонт протекающей крыши и другие финансовые претензии.

Сейчас в доме остаются 51-летний Монтана и его 28-летний сын Шон. Бывшая жена Сергио после развода переехала в Вирджинию.

Официальная процедура вступления в наследство началась на днях. После завершения юридических формальностей дом окончательно перейдет Монтане. Российские активы Кашпировский распределил еще при жизни: имущество и доходы от сеансов он переписал на супругу Гулизар Чалбашову.

О смерти психотерапевта стало известно 3 октября. Накануне смерти его госпитализировали. По словам директора Кашпировского Сергея Рудых, у него произошла остановка сердца.

Церемония прощания с психотерапевтом состоится 8 октября на Троекуровском кладбище. Широкую известность он получил в конце 80-х годов как автор телевизионных сеансов психотерапии.

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