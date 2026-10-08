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08 октября, 12:58

Общество

В Москве простились с Анатолием Кашпировским

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским завершилась в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли сотни человек, в том числе родные, друзья, коллеги и поклонники.

Церемония началась в 12:00 по московскому времени. Сначала с Кашпировским в закрытом формате простились члены семьи и близкие друзья, после чего в зал допустили всех желающих. Каждый мог подойти к гробу и попрощаться с психотерапевтом.

Врач и друг семьи Елена Варфоломеева во время церемонии вспомнила Кашпировского как человека, который был окружен любовью и преданностью близких.

"За его семейным столом всегда было интересно и весело. Много шутили, пели песни. У него был прекрасный голос и музыкальный слух", – сказала она.

Родные, знакомые, друзья и поклонники говорили слова благодарности, читали стихи и делились воспоминаниями. Многие не смогли сдержать слез.

На церемонии также присутствовала третья супруга Кашпировского Гулизар Чалбашова. Она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась у гроба. Во время прощания в зале звучала композиция "Две звезды", ставшая визитной карточкой артиста.

Кашпировский стал культовой фигурой в конце 80-х, когда его телесеансы собирали у экранов до 300 миллионов человек, убежденных в целительной силе его установок.

Он умер утром 3 октября на 88-м году жизни. Причиной смерти стала онкология с метастазами в жизненно важных органах. Незадолго до кончины психотерапевт был госпитализирован.

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