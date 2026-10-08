Мера пресечения главе фонда "Дом с маяком" Мониаве отменена

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Следователь отменил меру пресечения главе благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидии Мониаве, которой вменяли распространение военных фейков. С нее сняли электронный браслет, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков.

По его словам, ФСИН сняла систему наблюдения и отменила другие ограничения на основании постановления следователя.

Сама Мониава подтвердила эту информацию в своем телеграм-канале. Она написала, что освободилась от браслета и ограничений 8 октября.

Основательница фонда также сообщила о возвращении к работе в хосписе. По ее словам, теперь у нее нет причин выходить из управляющих органов, поэтому она остается в "Доме с маяком" и как учредитель, и в правлении, и как директор фонда.

"Удачно, что мы даже не успели провести в Минюсте изменения. Так что все остается на своих местах", – написала Мониава.

Она также рассказала, что в первые дни после ареста люди массово отменяли донаты, однако потом, напротив, стали увеличивать суммы пожертвований и оформлять новые подписки.

"Спасибо вам большое! Все крупные доноры передали, что остаются с нами. С "Домом с маяком" должно быть все хорошо", – добавила она.

Мониава стала фигуранткой уголовного дела в начале сентября – ее допрашивали по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Суд избрал ей меру пресечения, которая должна была действовать до 30 октября – Мониаве запретили покидать дом с 20:00 до 08:00, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

При этом сама основательница фонда вину не признала и заявила, что не планирует покидать Россию. В октябре Бирюков сообщил, что дело в отношении Мониавы прекращено из-за отсутствия состава преступления.