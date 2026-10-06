Блогеру Шабутдинову смягчили приговор по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Московский городской суд смягчил приговор блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, признанному виновным в мошенничестве, рассказал РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.

Суд постановил снизить наказание с 7 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Было принято во внимание возмещение ущерба пострадавшим, а также раскаяние блогера.

В ноябре 2023 года Шабутдинова взяли под стражу по обвинению в мошенничестве. В конце октября 2025 года суд вынес приговор: 7 лет колонии и штраф 5 миллионов рублей за 113 эпизодов мошенничества в составе организованной группы. Следствие считает, что Шабутдинов распространял недостоверную информацию о своих курсах.

Адвокаты блогера называли наказание чрезмерным, указывая на его сотрудничество со следствием, признание вины, отсутствие судимостей и наличие двоих детей. В частности, адвокат Дмитрий Григориади указывал, что блогер не виделся с семьей три года: для блогера были предусмотрены только короткие свидания через стекло.

