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08 октября, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: новый подземный переход связал Тимирязевский и Бутырский районы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между Тимирязевским и Бутырским районами Москвы появился новый пешеходный переход. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Эти районы разделены железнодорожными путями с интенсивным движением поездов МЦД-1. Подземный пешеходный переход размещен в районе дома 29, корпуса 1, на Дмитровском шоссе. Он ведет к жилым домам и социальным объектам на улице Яблочкова. Рядом находятся остановки общественного транспорта.

Собянин подчеркнул, что строительство объекта проходило в закрытом режиме, это позволило предотвратить остановки движения железнодорожного транспорта. Пешеходный переход оборудовали тремя лестничными сходами: на обеих сторонах Дмитровского шоссе и за железнодорожными путями.

Также для маломобильных граждан сделали три лифта. Теперь между двумя сторонами Дмитровского шоссе москвичи смогут перемещаться безопасно, в более комфортных условиях, заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что за 10 лет в столице открыли 77 магистральных и экспресс-маршрутов. Они следуют по главным городским улицам и соединяют центр с удаленными районами, дополняя работу метро, МЦК и МЦД. Главный принцип их работы – регулярное движение с минимальными интервалами.

Более востребованные направления получили автобусы, что позволило сократить интервалы движения и время ожидания, отметил мэр. На магистральные направления вывели современные электробусы российского производства.

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