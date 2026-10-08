Собянин рассказал об обновлении маршрутной сети наземного транспорта Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 10 лет в столице открыли 77 магистральных и экспресс-маршрутов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Эти маршруты следуют по главным городским улицам и соединяют центр с удаленными районами, дополняя работу метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Главный принцип их работы – регулярное движение с минимальными интервалами.

Более востребованные направления получили автобусы, что позволило сократить интервалы движения и время ожидания. На магистральные направления вывели современные электробусы российского производства.

Некоторые маршруты открылись недавно: пять магистральных и пять экспресс-маршрутов появились в 2025 году, два запустили в 2026-м, еще четыре должны заработать до конца года.

Пять лет назад в ЦАО и ЮАО скорректировали порядка 200 маршрутов: там обустроили новые остановки и улучшили навигацию. За пять лет пассажиропоток на этих направлениях стал больше почти на 25%.

Магистральные маршруты за десять лет вышли за границы первоначальной зоны изменений – центра и юга города. Из маршрутной сети получилась масштабная система, подстраивающаяся под нужды Москвы. Поездки стали комфортнее и регулярнее.

Каждый год растет число поездок на автобусах, электробусах и трамваях. С началом учебного года и окончанием сезона отпусков пассажиропоток на наземном транспорте достиг 4,9 миллиона поездок в сутки.

"Сейчас уделяем особое внимание новым жилым районам, станциям рельсового каркаса и расширению транспортного обслуживания, в том числе в ТиНАО", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что 25 маршрутов городского транспорта скорректировали в летнее время. Автобусы вышли на 22 направления, а также были запущены экспресс-маршруты ш1, ш2, ш3 до 62-й больницы в Сколкове и маршрут № 1549а до 52-й городской больницы в поселке Истра.

Дополнительно введен новый маршрут № 985, который связал жилой комплекс "Скандинавия" в Коммунарке со станциями метро "Потапово", "Теплый Стан" и "Корниловская". Кроме того, открыты 14 направлений проекта "Москва – область" в пяти городских округах ближайшего Подмосковья.

