Столичный ФК "Локомотив" заключил соглашение с защитником Георгием Джикией

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Столичный футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с защитником Георгием Джикией. Длительность договора составила 1 год, сообщила пресс-служба ФК.

"Соглашение с футболистом, находившимся в статусе свободного агента, рассчитано до июня 2027 года", – уточнили в клубе.

Джикия родился 21 ноября 1993 года в Москве. Он является выпускником академии "Локомотива". За основной состав спортсмен не играл, выступая только за вторую команду, где провел 68 матчей и забил два гола.

Затем его карьера продолжилась в нальчикском "Спартаке", дзержинском "Химике", пермском "Амкаре", московском "Спартаке", в составе которого он сыграл 215 матчей и забил пять голов, а также в подмосковных "Химках".

Последним клубом Джикии стал турецкий "Антальяспор", где он принял участие в 17 матчах и отметился двумя голами. Футболист является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе сборной РФ он сыграл 44 матча и забил 2 гола.

Ранее московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Согласно новому договору, соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

До этого ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера. Контракт с ним подписан на 2 года, однако в договоре предусмотрена опция продления соглашения.

