Невролог Демьяновская: норма сна зависит от возраста

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Норма сна зависит от возраста – чем ребенок младше, тем больше времени требуется ему для восстановления. Об этом в беседе с RT сообщила кандидат медицинских наук, невролог Екатерина Демьяновская.

"Детям 3–5 лет обычно требуется 10–13 часов сна в сутки, детям 6–12 лет – 9–12 часов, а подросткам 13–18 лет – 8–10 часов. Эти значения включают как ночной сон, так и дневной отдых", – отметила врач.

При этом дневной сон дошкольника может быть включен в норму, тогда как школьникам необходим полноценный ночной сон без регулярных недосыпов, а сон днем им уже не требуется.

Специалист также указала на особую значимость сна для детей, поскольку их организм интенсивно растет и приспосабливается к новым нагрузкам. Дефицит сна способен негативно сказаться не только на общем самочувствии ребенка, но и на его поведении, памяти и обучаемости.

Например, у регулярно недосыпающих детей нередко появляются раздражительность, плаксивость, рассеянность, они быстрее утомляются и хуже усваивают информацию. У подростков нехватка ночного сна часто выражается в дневной сонливости, перепадах настроения, падении мотивации, головных болях и проблемах с концентрацией.

При этом, как отметила эксперт, для полноценного восстановления важны не только часы сна, но и его качество. Даже длительный сон не будет достаточно эффективным, если ребенок часто просыпается, храпит, дышит ртом или беспокойно двигается во сне. Если такие нарушения сохраняются на протяжении нескольких недель и не связаны с очевидными причинами вроде ОРВИ, стоит проконсультироваться с педиатром.

Врач также обратила внимание на то, что подросткам зачастую труднее придерживаться режима. Гормональные и поведенческие изменения могут приводить к смещению биологических ритмов, поэтому у подростков появляется склонность позже ложиться и позже вставать.

"Для того чтобы сон был более физиологичным, важно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, отказаться от использования смартфонов и компьютеров за один-два часа до сна, не пить вечером крепкий чай или кофе, использовать кровать только для сна, разработать ритуалы отхода ко сну", – поделилась Демьяновская.

В частности, по результатам исследований, вечерний теплый душ может повышать удовлетворенность подростков-юношей качеством ночного сна, добавила врач.

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