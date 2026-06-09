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09 июня, 14:54

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Врач Завалко: резкое пробуждение по будильнику вредно для сердца и сосудов

Невролог предупредила о вреде резкого пробуждения по будильнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Резкое пробуждение по будильнику является стрессом для организма и оказывает негативное влияние на сердце и сосуды. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредила врач-невролог Ирина Завалко.

Она пояснила, что организм испытывает стресс, когда человек быстро начинает собираться на работу, не до конца отойдя от отдыха. У здоровых людей 30–40 лет это может стать причиной головокружения.

Наиболее опасен резкий подъем для тех, у кого есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, добавила специалист. У них даже может случиться инфаркт или инсульт.

Кроме того, после быстрого пробуждения возможно возникновение ортостатической гипотензии – падения давления. Это происходит из-за резкой смены положения тела из вертикального в горизонтальное.

Также среди последствий – ухудшение самочувствия и памяти в течение дня, снижение продуктивности, нарушение координации.

Чтобы минимизировать риски, врач рекомендовала вставать медленно. Лучше сначала сесть, потом сделать небольшую гимнастику и уже после этого подняться.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что недостаток сна увеличивает вероятность развития сахарного диабета у человека. По ее словам, лучше спать от 7 часов 18 минут, однако не более 9 часов. Также важно ложиться и вставать в одно время, проветривать спальню, отказываться от кофеина и алкоголя во второй половине дня.

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