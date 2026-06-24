Бойцы отряда "БАРС Москва" рассказали, как и каким навыкам их обучают

Фото: учебный центр "БАРС Москва"

Добровольцы рассказали, как проходит обучение новобранцев в отряде "БАРС Москва".

"На полигоне проходит практическая подготовка специалистов по беспилотным авиационным системам для добровольческого формирования "БАРС Москва". Новобранцы проходят полный цикл работы с БПЛА – от подготовки техники и настройки оборудования до запуска аппаратов и выполнения задач в воздушном пространстве. Подразделения "БАРС Москва", выполняет задачи по обеспечению безопасности воздушных рубежей столицы и прилегающих регионов", – рассказали участники.

"Программа обучения поделена на два блока: теоретический и полевой. Слушатели осваивают пилотирование, работу с наземными станциями управления, учатся диагностировать оборудование, а также проходят выполнение различных сценариев, например сопровождение и перехват целей. Особое внимание уделено взаимодействию расчeтов, координации действий и принятию решений в составе команды. Основные навыки – пилотирование, настройка и диагностика систем. Важно понимать, где возникает сбой и как его устранить", – подчеркнул инструктор.

В частности, на полигоне проходят проверка и подготовка оборудования на стартовой позиции, настройка наземных станций управления, запуск БПЛА, управление полетом и выполнение маневров, отработка сценариев сопровождения и перехвата целей и взаимодействие расчетов в режиме реального времени.

Участники курса подчеркивают, что значительную роль в подготовке играет работа на симуляторах и практические занятия на полигоне. А наиболее важной статьей обучения становятся перехваты воздушных целей, охота за дронами. По завершении курса выпускники готовы к работе с комплексами-перехватчиками и дальнейшему освоению новых типов беспилотных систем.

"Для тех, кто готов служить Отечеству, открыт путь в формируемый добровольческий отряд "БАРС Москва" – воинское братство столицы, где каждый может реализовать конституционное право на защиту Родины. Ключевая задача "БАРС-Москва" – защита неба над Москвой. Это добровольческое формирование, которое содействует выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

В отряд "БАРС Москва" требуются следующие специалисты: операторы БПЛА, операторы радиолокационной станции, техники, инженеры, специалисты связи, медики и водители. Размер выплат зависит от должности и квалификации. Средний уровень выплат операторов БПЛА составляет от 220 тысяч рублей в месяц. Дополнительно предусмотрены стимулирующие выплаты за выполнение боевых задач, включая уничтожение воздушных целей.

Для заключения контракта следует пройти отбор в пункте отбора на улице Яблочкова, дом 5, строение 6, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30. Подробная информация об условиях службы размещена на официальном сайте барсмосква.рф, а также доступна по телефону горячей линии 8 (499) 940-46-00. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 17:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00", – сообщили в отряде.

Ранее бойцы "БАРС Москва" рассказали, почему решили вступить в добровольческий отряд. По их словам, вопрос о службе является личным решением каждого гражданина, основанным на чувстве долга и патриотизме. Например, один из обучающихся заявил, что данное решение принял для защиты своего родного города и его жителей.