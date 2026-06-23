Бойцы "БАРС Москва" рассказали, почему решили вступить в добровольческий отряд

Фото: учебный центр "БАРС Москва"

Для защиты воздушного пространства Московского региона началась подготовка пополнения отряда "БАРС Москва". Добровольцы осваивают управление беспилотными летательными аппаратами, изучают средства противодействия БПЛА и проходят специализированную подготовку для выполнения задач по обеспечению безопасности столицы и близлежащих регионов.

Подготовка проводится под руководством опытных инструкторов и включает как теоретические занятия, так и практические тренировки. Вопрос о службе является личным решением каждого гражданина, основанным на чувстве долга и патриотизме. Москва предоставляет все необходимые условия для тех, кто принимает решение встать на защиту страны.

Как рассказал обучающийся с позывным "Питбуль", его брат погиб на СВО, наступив на мину, после чего он решил вступить в добровольческий отряд для защиты своего родного города и его жителей. По его словам, решение было принято быстро, так как Москва его дом.

"Здесь многому обучаешься: аэродинамике, радиотехнике. Самое сложное – это информация. Если сначала кажется, что просто взял джойстик и управляешь, то это не так. Научили, как подключать оборудование, разбираюсь в пайке, аккумуляторах", – сказал "Питбуль".

Обучающийся отметил, что развиваться в управлении БПЛА можно бесконечно. Это целый мир, за которым будущее. Он добавил, что все участники коллектива становятся одной семьей.

Для граждан, готовых к службе, открыт путь в добровольческий отряд "БАРС Москва" – формирование, созданное для выполнения задач по обеспечению безопасности страны и взаимодействующее с Вооруженными силами РФ. Ключевой задачей отряда является участие в обеспечении защиты воздушного пространства и безопасности столицы. Служба в добровольческом формировании приравнивается к службе по призыву в ВС РФ.

Инструктор учебного центра с позывным "Немец" рассказал, что несколько потоков обучающихся уже прошло. Все они справляются со своими задачами. Центр узнает способности, потребности и мотивацию каждого, после чего распределяет их по расчетам внутри группы.

Он добавил, что продолжительность курса составляет 21 день. Из них теоретическая часть занимает 5–7 дней, остальное время отводится на практику.

Человек, находящийся в расчете, должен уметь заменить любого члена команды. Необходимо уметь обслуживать технику, готовить ее к вылету, диагностировать неисправности и понимать работу всего комплекса. Спустя 21 день участники заступают на позиции и выполняют боевые задачи.

"Последние группы, которые я выпустил две недели назад, сообщили мне уже о восьмом сбитом вражеском борте. Главное достижение программы – результативная работа наших расчетов", – подчеркнул инструктор.

Контракт с добровольческим отрядом заключается сроком на год с возможностью продления по личному решению добровольца. Служба осуществляется на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а при необходимости – и в других регионах России.

Перед заключением контракта граждане проходят обязательный отбор и обучение за счет правительства столицы. Программа подготовки длится 30 дней и включает общевойсковую подготовку, обучение работе с беспилотниками, а также освоение средств противодействия БПЛА и другие специализированные дисциплины.

В отряд требуются операторы БПЛА, операторы радиолокационных станций, инженеры, техники, специалисты связи, медицинские специалисты и водители. Размер выплат зависит от должности и квалификации. Средний уровень выплат операторов дронов составляет от 220 тысяч рублей в месяц. Дополнительно предусмотрены стимулирующие выплаты за выполнение боевых задач, включая уничтожение воздушных целей.

Ранее Владимир Путин заявлял, что российские беспилотники в некоторых сегментах являются самыми передовыми в мире. За последнее время инженеры и конструкторы добились заметного прогресса в области БПЛА.

В частности, в стране создали беспилотник "Зефир-М", который способен зависать в воздухе на сутки. Аппарат также может нести на себе ретрансляторы, системы оповещения и средства радиоэлектронной борьбы.

