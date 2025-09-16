В России создан беспилотник, способный зависать в воздухе на сутки

Фото: 123RF/pixander

В России создали беспилотник "Зефир-М", который может зависать в воздухе на сутки, сообщает aif.ru со ссылкой на "Народный фронт".

Аппарат также может нести на себе ретрансляторы, системы оповещения и средства радиоэлектронной борьбы. Разработка БПЛА велась при поддержке Кулибин-клуба "Народного фронта". "Зефир-М" представляет собой многоцелевую платформу, состоящую из самого дрона и наземной станции.

Последняя использует интеллектуальную систему управления натяжением, что обеспечивает возможность работы в сложных условиях.

"Мы используем платформу грузоподъемностью от 4 до 10 килограммов, однако может быть использована и система от 10 до 30 килограммов. Зависание происходит до 24 часов, дальше происходит технологический перерыв. Может быть и дольше, но необходимо учитывать ресурсы двигателей и всего остального", – поделился представитель компании-производителя.

Ранее в России создали дрон для бомбардировки и доставки грузов "Кощей". Его уже начали использовать на авдеевском направлении в зоне спецоперации на Украине.

Беспилотник может нести от 3 до 6 зарядов. Полезная нагрузка БПЛА составляет до 15 килограммов.

