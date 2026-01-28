Путин поддержал усилия аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа поддержал усилия сирийских властей по восстановлению территориальной целостности страны.

Президент России отметил, что в Москве следят за этим процессом, который не сбавляет оборотов.

Путин также назвал интеграцию Заевфратья на северо-востоке Сирии важнейшим шагом. Он надеется, что этот процесс поспособствует восстановлению территориальной целостности страны.

"Мы вас с этим поздравляем", – подытожил российский лидер.

Аш-Шараа приехал в Москву с рабочим визитом 28 января. В рамках визита он встретился с Путиным. Предыдущие их переговоры состоялись в октябре прошлого года.

Тогда президент Сирии выразил готовность Дамаска перезапустить комплекс отношений с Москвой. Он подчеркнул, что его страна опирается на многие достижения, которых позволила добиться Россия.

