28 января, 18:26Политика
Путин поддержал усилия аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии
Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков
Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа поддержал усилия сирийских властей по восстановлению территориальной целостности страны.
Президент России отметил, что в Москве следят за этим процессом, который не сбавляет оборотов.
Путин также назвал интеграцию Заевфратья на северо-востоке Сирии важнейшим шагом. Он надеется, что этот процесс поспособствует восстановлению территориальной целостности страны.
"Мы вас с этим поздравляем", – подытожил российский лидер.
Аш-Шараа приехал в Москву с рабочим визитом 28 января. В рамках визита он встретился с Путиным. Предыдущие их переговоры состоялись в октябре прошлого года.
Тогда президент Сирии выразил готовность Дамаска перезапустить комплекс отношений с Москвой. Он подчеркнул, что его страна опирается на многие достижения, которых позволила добиться Россия.