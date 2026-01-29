Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 20:32

Политика

Лавров назвал Зеленского неадекватным после призыва убивать по 50 тысяч русских

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава МИД России Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского неадекватным после его призыва убивать по 50 тысяч русских.

"Мол, надо их убивать и выводить из строя – только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека", – подчеркнул министр.

Он добавил, что вопросы о безопасности напрямую касаются "сути режима" и "абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений", которые делает украинский лидер.

Ранее глава российского МИД указал на то, что перемирие, которое предлагает Зеленский, является неприемлемым для России, поскольку прекращение огня используется для того, чтобы "поймать как можно больше" людей на улицах украинских городов, чтобы "запихнуть" их на передовую как "пушечное мясо".

Он также рассказал, что план США из 28 пунктов по украинскому урегулированию включает требование восстановить права национальных меньшинств, в том числе языковые и религиозные. При этом Европа пытается "вклиниться" в позитивные процессы между Киевом и Москвой, которые только наметились.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика