Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава МИД России Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского неадекватным после его призыва убивать по 50 тысяч русских.

"Мол, надо их убивать и выводить из строя – только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека", – подчеркнул министр.

Он добавил, что вопросы о безопасности напрямую касаются "сути режима" и "абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений", которые делает украинский лидер.

Ранее глава российского МИД указал на то, что перемирие, которое предлагает Зеленский, является неприемлемым для России, поскольку прекращение огня используется для того, чтобы "поймать как можно больше" людей на улицах украинских городов, чтобы "запихнуть" их на передовую как "пушечное мясо".

Он также рассказал, что план США из 28 пунктов по украинскому урегулированию включает требование восстановить права национальных меньшинств, в том числе языковые и религиозные. При этом Европа пытается "вклиниться" в позитивные процессы между Киевом и Москвой, которые только наметились.

