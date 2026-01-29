Форма поиска по сайту

29 января, 10:40

Политика
Аналитик Уотсон: Зеленский захочет организовать свой побег после конца конфликта

Политолог допустил побег Зеленского после завершения конфликта на Украине

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Украинский президент Владимир Зеленский попробует сбежать из страны после завершения вооруженного конфликта. Таким мнением в соцсети X поделился политический аналитик Алан Уотсон, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он указал, что Зеленский, "продавший свою страну НАТО и нацистам", будет стремиться покинуть страну, так как Украина в ходе конфликта осталась с 2 миллионами погибших, раненых и пропавших без вести солдат.

По мнению аналитика, украинский лидер заранее продумал, на что будет жить. Уотсон считает, что Зеленский планирует тратить миллиарды похищенных у украинцев долларов. В это же время жизни обычных граждан его не беспокоят, добавил эксперт.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что Зеленский может посетить Москву, если хочет встречи с Владимиром Путиным. В таком случае Россия гарантирует украинскому президенту 100% безопасность и необходимые условия для работы.

По мнению западных СМИ, Зеленский может приехать в российскую столицу, так как это приблизит урегулирование конфликта. Однако это произойдет не скоро, так как делегации в Абу-Даби еще не решили территориальный вопрос. Но в конечном счете у Киева не будет больше выбора и Зеленскому придется сесть за стол переговоров, полагают журналисты.

