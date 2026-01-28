Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Достигнуто общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям.

По его словам, гарантии включают развертывание "небольшого контингента" европейских войск, по большей части французских, и поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны".

При этом ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на то, что европейские контингенты, которые могут быть направлены на Украину в рамках "коалиции желающих", станут законной целью для российской армии.

В Абу-Даби 23 и 24 января состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Следующий раунд переговоров состоится 1 февраля.

Белый дом назвал встречу "исторической", при этом в Верховной раде Украины указали, что Вашингтон дал Киеву дедлайн для переговоров до 15 мая. В случае отсутствия договоренностей США якобы угрожают полностью выйти из переговорного процесса.

