Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 14:51

Политика
Главная / Новости /

Депутат Рады Гончаренко: Вашингтон установил дедлайн по переговорам до 15 мая

В Раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам до 15 мая

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

США установили дедлайн для переговоров по урегулированию на Украине – 15 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, в случае отсутствия договоренностей Вашингтон угрожает полностью выйти из переговорного процесса. Он уточнил, что причиной такого шага названы предстоящие в ноябре выборы в США.

"Если подойти к этим выборам с нерешенным конфликтом, республиканцы будут мишенью для демократов", – написал он.

Первая часть трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби состоялась 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома сообщили, что она была продуктивной. Второй день консультаций прошел 24 числа.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны успели многое обсудить, а также назвал беседы конструктивными. Он подтвердил, что Украина готова к новому раунду переговоров.

СМИ писали, что следующая встреча запланирована на 1 февраля. Наиболее сложным в трехсторонних переговорах является территориальный вопрос, отмечают журналисты.

Зять Трампа Кушнер появился на переговорах с Путиным с каббалистической нитью на запястье

Читайте также


политика

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика