Депутат Рады Гончаренко: Вашингтон установил дедлайн по переговорам до 15 мая

США установили дедлайн для переговоров по урегулированию на Украине – 15 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, в случае отсутствия договоренностей Вашингтон угрожает полностью выйти из переговорного процесса. Он уточнил, что причиной такого шага названы предстоящие в ноябре выборы в США.

"Если подойти к этим выборам с нерешенным конфликтом, республиканцы будут мишенью для демократов", – написал он.

Первая часть трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби состоялась 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома сообщили, что она была продуктивной. Второй день консультаций прошел 24 числа.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны успели многое обсудить, а также назвал беседы конструктивными. Он подтвердил, что Украина готова к новому раунду переговоров.

СМИ писали, что следующая встреча запланирована на 1 февраля. Наиболее сложным в трехсторонних переговорах является территориальный вопрос, отмечают журналисты.