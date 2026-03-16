"Коммерсантъ FM": эксперты заявили о начале блокировки Telegram в России

16 марта, 11:58

Технологии
Эксперты заявили о начале блокировки Telegram в России

Фото: 123RF.com/annlisa

Блокировка мессенджера Telegram в России уже началась. Об этом сообщили эксперты, опрошенные "Коммерсантъ FM".

В воскресенье, 15 марта, на некорректную работу мессенджера пожаловались 12 тысяч раз, в субботу, 14 марта, – почти 6 тысяч, что следует из данных сервиса "Сбой.рф". Кроме того, в понедельник, 16 марта, уже зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб.

Техно-эксперт Владислав Войтенко отметил, что последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает при подключении с российских IP-адресов. Сообщения не отправляются, на загрузку уходят минуты. При этом, если активен "белый список" сайтов, большинство VPN не помогают.

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин подтвердил проблемы. По его словам, торможение наблюдается давно, а накануне перестала работать десктопная версия. Он отметил, что работа мессенджера зависит от сети связи, региона и даже места.

"Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста. Поэтому нет единообразия", – пояснил эксперт.

Ограничительные меры в отношении функционала Telegram в России начали применяться с 10 февраля. Роскомнадзор утверждал, что мессенджер нарушает российское законодательство.

СМИ сообщали, что блокировка Telegram может произойти в начале апреля. В свою очередь, представители РКН заявили, что не имеют дополнительной информации по этому вопросу.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал граждан не слишком переживать из-за ситуации с Telegram и активнее осваивать мессенджер MAX, который, по его мнению, должен стать более привлекательным для пользователей в странах СНГ.

