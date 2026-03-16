16 марта, 10:41

Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram

Жители России продолжают жаловаться на работу Telegram. Информация об этом следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

За последние сутки насчитывается более 8,1 тысячи жалоб. Больше всего сообщений поступает из Ярославской области, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Самарской и Московской областей.

Чаще всего жалобы связаны с работой мобильного приложения, а также с проблемами с оповещениями.

Меры по ограничению функционала Telegram в России стали вводиться с 10 февраля. Роскомнадзор заявлял о несоблюдении мессенджером российского закона.

СМИ добавляли, что Telegram могут заблокировать в первых числах апреля. В РКН, в свою очередь, сообщили, что им нечего добавить к этой информации.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призывал граждан меньше беспокоиться о Telegram и активнее изучать мессенджер MAX, который, по его мнению, должен стать более привлекательным для пользователей в СНГ.

технологии

