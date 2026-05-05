05 мая, 07:18

Происшествия

Освобожденных из мошеннических call-центров Мьянмы двух россиянок возвращают домой

Фото: thailand.mid.ru

Две девушки из России, которые были освобождены из мошеннических call-центров в Мьянме, переданы сотрудникам российского посольства в Таиланде для дальнейшего возвращения на родину. Об этом рассказали РИА Новости в дипмиссии в Мьянме.

Там подчеркнули, что операцию провели при тесном сотрудничестве посольств и компетентных органов стран пребывания. Это дало возможность обеспечить безопасность гражданок России на всех этапах перемещения. Сейчас им оказывается консульская помощь и содействие в оформлении документов, которые нужны для возвращения домой.

Кроме того, в посольстве указали на то, что продолжают работу по противодействию вовлечению граждан в незаконную деятельность. Это делается совместно с МВД России и полицией Мьянмы.

"Особое внимание уделяется информированию соотечественников о рисках сотрудничества с непроверенными работодателями из стран Индокитая", – заключили в дипмиссии.

Одна из россиянок, которая оказалась в мошенническом call-центре, заявила, что в ее освобождении главную роль сыграли МВД и посольство России в Мьянме. По ее словам, сотрудники ведомств решали вопросы, которые были связаны с ее местонахождением, передвижением и безопасностью. Кроме того, девушка смогла отправить свою локацию, что упростило задачу.

При этом она добавила, что обращалась в сторонние сервисы, занимающиеся вызволением людей в таких ситуациях, но это не помогло.

"Я находилась в состоянии сильного стресса и не знала, кому можно доверять. Первыми, кто оказал мне реальную помощь, были МВД России и посольство России в Мьянме", – объяснила девушка.

Она также указала на то, что чувствовала сильное психологическое давление. Девушка была освобождена 20 апреля.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России Дмитрий Борисов рассказал, что дипломаты продолжают поиски гражданки, пропавшей в Мьянме. Как уточнили в МИД этой страны, женщина въехала на территорию в августе 2024 года через международный аэропорт Янгона, прилетев из Бангкока.

При этом данных о ее выезде из страны через официальные пункты пропуска нет, как и сведений о регистрации в гостиницах Шанской области.

