Трое россиян похищены в Мьянме для работы в мошеннических call-центрах

Фото: ТАСС/picture alliance/photothek.de/Juliane Sonntag

Троих россиян похитили в Мьянме, предположительно, для принудительной работы в мошеннических call-центрах. Об этом ТАСС заявили в консульском отделе посольства России в Нейпьидо.

"В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых. По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы. С целью оперативного поиска и оказания помощи российским гражданам посольство поддерживает контакт с местными органами власти", – сказал российский дипломат.

Ранее вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников рассказал агентству, что неизвестные похитили в Мьянме фотомодель из России. По его информации, девушка прилетела в Таиланд, однако оттуда ее отправили в Янгон якобы на собеседование, где у нее силой забрали документы и вывезли в мошеннический call-центр для работы против ее воли.

Мельников уточнил, что за освобождение похитители потребовали у россиянки около 10 тысяч долларов. В call-центре ее и еще 200 человек удерживают силой, а тех, кто отказывается работать, избивают и пытают электрошокерами, также угрожают расправой.

Вице-президент ЕКЦС обратился к руководителю 3-го азиатского департамента МИД России Людмиле Воробьевой с просьбой оказать помощь в возвращении фотомодели на родину.

По подсчетам ТАСС, из мошеннических call-центров в Мьянме в течение этого года освободили в общей сложности шестерых россиян. Троих отправили в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке, двое смогли самостоятельно покинуть Мьянму, еще одна россиянка была репатриирована через территорию Китая.

Российский посол в Мьянме Искандер Азизов уточнил, что в мошеннических call-центрах могут находиться десятки граждан России, куда их вывезли торговцы людьми на территории Таиланда. Поскольку россияне незаконно попадают на территорию Мьянмы, сложно определить их точное количество, добавил он.

В октябре правительственные войска Мьянмы во время наступления в штате Карен заняли call-центр KK Park, где удерживались подневольные работники, в том числе россияне. Внутри зданий находились 1 645 работников-мужчин, 455 женщин и 98 охранников-мужчин. Всего – 2 198 человек.