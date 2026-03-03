Член ОП Машаров: работник не обязан использовать все 28 дней отпуска за год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудник не обязан использовать все 28 дней оплачиваемого отпуска за год. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, работник может сам решить, как распорядиться своим отпуском: использовать полностью, разделить на части или перенести несколько дней на следующий год.

Согласно Трудовому кодексу РФ, сотрудники могут делить отпуск, но одна из частей обязательно должна длиться не менее 14 дней. Как уточнил Машаров, требование о непрерывном 2-недельном отпуске не может быть изменено даже по договоренности с руководством.

Если же начальство удовлетворит просьбу работника и разделит его отпуск на меньшие части, это будет нарушением трудового законодательства. За такие действия организацию могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, ИП или должностное лицо компании – от 1 до 5 тысяч рублей.

"За повторное нарушение оштрафуют по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ: организацию – от 50 до 70 тысяч рублей; ИП или должностное лицо – от 10 до 20 тысяч рублей. Должностное лицо организации, например, ее руководителя, вместо штрафа могут дисквалифицировать на 1–3 года", – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее эксперт по персоналу Юлия Санина объяснила, что если сотрудник решил не уходить в отпуск, то его дни будут суммироваться, а не "сгорать". При этом работодатели стараются избегать накоплений отпускных дней более 2 лет. Это объясняется тем, что при проверке трудовой инспекции за нарушение графика отпусков предусмотрены штрафы.