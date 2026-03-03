Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 08:48

Общество
Главная / Новости /

Член ОП Машаров: работник не обязан использовать все 28 дней отпуска за год

В ОП рассказали, обязан ли сотрудник использовать все 28 дней отпуска за год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудник не обязан использовать все 28 дней оплачиваемого отпуска за год. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, работник может сам решить, как распорядиться своим отпуском: использовать полностью, разделить на части или перенести несколько дней на следующий год.

Согласно Трудовому кодексу РФ, сотрудники могут делить отпуск, но одна из частей обязательно должна длиться не менее 14 дней. Как уточнил Машаров, требование о непрерывном 2-недельном отпуске не может быть изменено даже по договоренности с руководством.

Если же начальство удовлетворит просьбу работника и разделит его отпуск на меньшие части, это будет нарушением трудового законодательства. За такие действия организацию могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, ИП или должностное лицо компании – от 1 до 5 тысяч рублей.

"За повторное нарушение оштрафуют по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ: организацию – от 50 до 70 тысяч рублей; ИП или должностное лицо – от 10 до 20 тысяч рублей. Должностное лицо организации, например, ее руководителя, вместо штрафа могут дисквалифицировать на 1–3 года", – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее эксперт по персоналу Юлия Санина объяснила, что если сотрудник решил не уходить в отпуск, то его дни будут суммироваться, а не "сгорать". При этом работодатели стараются избегать накоплений отпускных дней более 2 лет. Это объясняется тем, что при проверке трудовой инспекции за нарушение графика отпусков предусмотрены штрафы.

Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц

Читайте также


общество

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика