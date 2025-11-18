Эксперт Баранова: проживание в апартаментах поможет сэкономить на отдыхе

Фото: 123RF.com/lacheev

Чтобы сэкономить во время отпуска, стоит выбирать для проживания апартаменты. Об этом в беседе с News.ru рассказала финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова.

"Апартаменты сейчас бывают такого уровня, что можно найти варианты с завтраком, уборкой и всем сервисом, который можно получить в отеле, но без развлечений", – сказала она.

По словам эксперта, апартаменты больше всего подойдут семьям с несколькими детьми. Этот вариант будет комфортен для каждого члена семьи.

Баранова добавила, что, если в стране у путешественников запланирована масштабная туристическая программа, можно также рассмотреть для проживания хостелы и гостевые дома.

Ранее сообщалось, что цены на отели поселка Красная Поляна в Краснодарском крае могут вырасти до 300% к Новому году. Пока стоимость проживания в отелях там ниже, так как еще не выпал снег.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян предупредил, что те отели, которые на ноябрьских праздниках стоили 7 тысяч рублей в сутки, на 1 января 2026 года будут сдаваться за 20 тысяч рублей в сутки.

