Турэксперт Ансталь назвала преимущества самостоятельной брони путешествий

Большинство жителей России планируют свои путешествия лично, не обращаясь в специализированные фирмы, выяснили аналитики. Насколько целесообразен такой подход и когда помощь профессионалов может быть полезна, разбиралась Москва 24.

Не тренд, а модель поведения

Почти девять из десяти россиян (84%) предпочитают организовывать отдых самостоятельно. Из них 63% используют для бронирования онлайн-сервисы, а 21% подбирает билеты и место проживания напрямую через авиакомпании и представителей гостиниц. Лишь 11% прибегают к услугам туроператоров, а 3% и вовсе выбирают авторские туры, показало исследование ВЦИОМ по заказу Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).





Александр Брагин директор АТАГ Самостоятельные поездки обеспечивают рост внутреннего туризма в стране. А цифровые технологии делают путешествия доступнее: люди могут планировать турпоездку в любое время из любой точки, где есть интернет. Это дает гибкость и одновременный доступ к огромному количеству предложений на любой вкус и бюджет. Сегодня мы видим, что онлайн-бронирования – это не тренд, а устойчивая модель поведения.

По данным аналитиков, цифровой формат востребован у всех возрастов, однако интенсивность его использования у каждого поколения разная. Например, среди молодежи 18–24 лет к интернет-сервисам обращаются 78%, тогда как в группе 25–34 года – 70%. Среди путешественников 35–44 и 45–59 лет это делают 60% опрошенных, а старше 60 – 56%, показал опрос.

У турагентств – более скромные цифры. В группе 18–24 лет к помощи профессионалов прибегают только 5% опрошенных, а среди россиян 25–34 лет – 7%. Самый высокий показатель зафиксирован в более старших возрастах – 12–13%, сообщили авторы исследования.

Говоря о частоте подготовки поездок через агрегаторы, около половины россиян (49%) заявили, что резервировали билеты и гостиницы таким образом два–четыре раза за последние пять лет. Еще 35% участников опроса заходили на туристические онлайн-платформы пять и более раз. Речь идет преимущественно о группе от 25 до 44 лет, говорится в исследовании.

Плюсы и минусы

Предпочтительный формат туризма среди россиян зависит от направления. В частности, за границу 70% выезжают организованно, а 30% – самостоятельно, тогда как внутри страны показатели распределены наоборот, заявил Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"В последнее время, в условиях ограничений воздушного сообщения или закрытия границ, более защищенными оказываются те, кто путешествует с агентствами. Они быстрее всего получают поддержку при форс-мажорах. А тем, кто делает все сам, приходится разбираться без дополнительной помощи и еще, к тому же, иметь запас средств", – считает эксперт.

Говоря о самостоятельных бронированиях, Горин подчеркнул, что в цифровых реалиях это понятие стало условным. По его словам, подбор билетов или гостиницы через онлайн-агрегаторы ничем не отличается от обращения к услугам турагентств – в обоих случаях турист получает доступ к "витрине" разных вариантов.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Предложение агрегатора или турагентства нередко оказывается дешевле. Потому что они заранее, за полгода, бронируют или оплачивают места. Естественно, при крупной брони оптом цена будет ниже. Плюс сейчас есть различные программы лояльности, когда за приверженность одному бренду можно копить баллы и получать скидки.

При этом сэкономить получится и на самостоятельном отдыхе, считает Горин. Например, предпочесть невозвратные билеты или тарифы без багажа, а также размещение в апартаментах или хостелах. А когда речь идет о поездке по России, дешевле спланировать маршрут на личном автомобиле, подчеркнул эксперт.

В целом бронирование отдыха без помощи туркомпаний больше подходит путешественникам, которые не боятся взять на себя ответственность за учет всех нюансов. Услуги специалистов же нужны тем, кто хочет получить полезные рекомендации от опытных представителей индустрии, поделилась мнением с Москвой 24 руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

"В агентствах работают люди, которые сами пробуют посещать различные направления. Соответственно, они понимают, что продают, и часто преследуют цель подобрать поездку под конкретные запросы", – пояснила эксперт.





Наталия Ансталь турагент Нередко, например, туристы сами читают отзывы об отеле, смотрят на картинки, и у них формируется неверное впечатление. Но профессионалы обычно в курсе, не были ли оценки подчищены, можно ли вообще доверять информации в Сети. Плюс у них есть накопленная база мнений от тех, кто уже посетил то или иное место.

Помогут в агентстве и с другими организационными моментами: рассказать, какого перевозчика предпочесть для поездки, как оформить страховку и где заказать трансфер до отеля или апартаментов. Плюс там подскажут и по поводу особенностей самого направления: например, какой валютой выгоднее расплачиваться в стране или в какую точку поехать даже не в сезон, чтобы провести время с комфортом.

"Но иногда оформить поездку лично, отдельно купив билеты и оплатив проживание, дешевле. Потому что туры, как правило, пакетные, и там уже заранее определены все опции, начиная, условно говоря, авиакомпанией и заканчивая гостиницей", – подчеркнула эксперт.





Наталия Ансталь турагент Преимущество самостоятельных путешествий – в свободе выбора. Распространенная история в России и за рубежом, когда гостиницы не сотрудничают с туроператорами, поэтому у независимого туриста как бы пошире отельная база. Кроме того, основа любого пакетного тура – чартерные рейсы, которые нерегулярны. А у любого человека есть возможность взять билеты у перевозчика, который вылетает четко по расписанию и даже решить, из какого аэропорта улетать и в какой прилетать.

Из минусов планирования без помощи турагентств – риски некачественных услуг, считает Ансталь. В частности, не исключено, что путешественник по незнанию оплатит проживание на непроверенном сайте, а по приезде – попадет на овербукинг, когда свободных номеров попросту не откажется. То же касается и трансфера: решив довериться местным таксистам, например, можно лишиться практически всего отпускного бюджета, резюмировала эксперт.