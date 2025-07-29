РСТ: отдых в Крыму и Краснодарском крае в бархатный сезон дешевле на 10–20%

Бархатный сезон на многих курортах начнется примерно через месяц. По словам экспертов, отдых в этот период отличается не только более комфортной погодой и количеством туристов, но и ценообразованием. Куда поехать отдыхать и сколько можно сэкономить, разбиралась Москва 24.

Путешествия по России

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Бархатным сезоном на российских и зарубежных курортах считается период с начала сентября по конец октября. У этого периода есть ряд плюсов по сравнению с летом, рассказал в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"С одной стороны, он более комфортен по погоде: нет температурных рекордов, которые бывают летом. При этом море все еще остается теплым. Немаловажным плюсом будет и количество туристов, которое значительно уменьшается с началом учебного года", – рассказал эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ В России самыми популярными направлениями для отдыха в бархатный сезон остаются побережье Краснодарского края и Крым. При этом средний чек на отдых снижается на 10–20% по сравнению с летним периодом.

Итоговая стоимость отдыха складывается из вида проживания (частный сектор или отель с включенным питанием), набора экскурсий и вариантов трансфера. При этом, как и в летний сезон, сэкономить на путешествии можно, отдав предпочтение личному автомобилю, а не самолету или поезду, указал эксперт.

"Что касается проживания, неделя на двоих и в Крыму, и в Краснодарском крае осенью может минимум обойтись в 40–50 тысяч рублей. При этом средний чек за сутки проживания в отеле составляет 5–7 тысяч", – рассказал Горин.

В свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 отметил, что в бархатный сезон особенно популярным ввиду погодных условий становится экскурсионный туризм.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Выбирать можно любое направление по всей России: Дагестан, Осетия, Алтай, Байкал, Санкт-Петербург, Калининград. В городах уже нет жары и большого количества туристов. Получается медленный, расслабленный отпуск.

Самыми популярными у россиян с точки зрения осеннего экскурсионного туризма были и остаются Калининград и Санкт-Петербург. При этом туры в эти города в сентябре – октябре будут на 30% дешевле по сравнению с летом, отметил Мкртчян.

За рубежом

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Стоимость туров на заграничные направления в бархатный сезон также будет ниже в связи с падением спроса из-за начала учебного года. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян.

"Первое место по популярности среди россиян по-прежнему займет турецкое побережье, где пляжный отдых будет еще актуален. Цены на путешествие в сентябре и начале октября по сравнению с августом будут на 30–40% дешевле после начала учебного года. Начнутся они от 120 тысяч рублей за недельный тур на двоих", – рассказал эксперт.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Примерно в том же ценовом диапазоне находится поездка в Египет. Там как раз еще будет погода, хорошая для купания, – отсутствие ветра и теплое море.

Поймать более дешевые туры в первой половине осени можно будет и в ОАЭ. По словам Мурадяна, сезон в этой стране начинается с конца октября – начала ноября, поэтому стоимость туров в сентябре и первой половине октября будет ниже на те же 30–40%.

"Ценник колеблется где-то от 130–140 тысяч рублей за неделю на двоих. Единственная поправка, что эта стоимость актуальна только при текущем курсе", – указал Мурадян.

Также для путешествий в бархатный период подходят Таиланд и Вьетнам. Основной сезон в этих странах также начинается в конце октября, поэтому в начале месяца и в сентябре сэкономить на турах можно до 15–20% от стоимости при высоком спросе. Путевка на двоих на 10 дней в этот период обойдется минимум в 160–180 тысяч рублей, рассказал вице-президент АТОР.

При этом озаботиться покупкой зарубежного тура в бархатный сезон эксперт рекомендовал уже сейчас.





Артур Мурадян вице-президент АТОР С учетом того, что рубль входит в фазу ослабления, лучше оплачивать путевки как можно скорее, так как стоимость зарубежных туров напрямую связана с курсом. Тогда можно сэкономить не только на самом факте поездки в бархатный сезон, но и на той разнице, которую потеряет рубль в ближайшее время.

В целом отдых в бархатный сезон эксперт назвал более комфортными, чем в период высокого спроса, и дело не только в ценах. Из-за низкого ажиотажа у осенних туристов есть шанс выбрать более удобные отели и перелет, а также насладиться покоем на побережье, заключил Мурадян.

