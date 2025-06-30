Эксперт Мкртчян: стоимость круизов из Москвы составляет от 50 до 150 тыс руб

Речные круизы по России с каждым годом становятся все популярнее у москвичей, отмечают турэксперты. Жители столицы чаще всего выбирают туры в Санкт-Петербург, Казань, а также путешествия по Золотому кольцу. Во сколько обойдется речной круиз на теплоходе в этом году и что войдет в стоимость такой поездки, разбиралась Москва 24.

Интерес растет

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Более 110 тысяч человек отправились в путешествия на круизных судах с Северного и Южного речных вокзалов с начала летней речной навигации в 2025 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Самыми популярными направлениями для поездок стали города Санкт-Петербург, Казань, Тверь, Мышкин и Углич.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 отметил, что такой вид путешествий становится все популярнее среди москвичей.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ За прошлый сезон речной навигации по всем маршрутам у нас в итоге совершили путешествия полмиллиона человек. В этом году мы ожидаем, что количество таких туристов увеличится на 10%.

Рост интереса к речным круизам по словам Горина обуславливается гибкостью такого вида туризма: отдых на теплоходе, как правило, не требует длительного трансфера, а его срок может варьироваться от 2–3 дней до двух недель. Кроме того, формат экскурсионного отдых на теплоходах имеет определенный пул своих постоянных поклонников, добавил турэксперт.

В то же время широкая развлекательная программа, разнообразное питание и современное обслуживание на самих судах во время круиза привлекают и более молодое поколение, добавил Горин.

"Сегодня ошибочно считать путешествия на теплоходах видом отдыха в основном для пожилых", – заявил турэксперт.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ В последние годы мы замечаем все большую их популярность среди молодежи и семей с детьми.

В то же время есть у речных круизов и своя особенность. Ввиду погодных условий (к примеру, слишком высокого или низкого уровня рек, а также засухи или сезона дождей) маршруты судов могут корректироваться или вовсе отменяться по определенным направлениям, указал Горин.

К тому же туристам необходимо зачастую продумывать обратный трансфер в рамках круизного отдыха. Как правило, люди выбирают путешествия на теплоходе в один конец, чтобы не тратить на обратном пути время на то, что уже видели, объяснил турэксперт.

От эконома до люкса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

По словам вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, столичным туристам доступны три вида путешествий с точки зрения их протяженности:

короткие

средние

длительные

Быстрее всего, за 2–3 дня, можно отправиться, к примеру, в Углич и Мышкин, а также Тверь и Нижний Новгород. Более длительные туры из Москвы, 7–10 дней, проходят по городам Золотого кольца России, из Москвы в Казань или в Санкт-Петербург, указал турэксперт.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Самые популярные путешествия были и остаются из Москвы в Петербург. Этот маршрут выбирают 70% всех туристов. Как правило, это тур через Мышкин и Углич, Ярославль, Кириллов, острова Кижи и Валаам.

Наиболее длительным будет путешествие по Волге с посещением множества городов, к примеру, Астрахани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Волгограда, рассказал Мкртчян.

Стоимость круизов может варьироваться в среднем от 50 до 150 тысяч рублей за неделю на воде для одного человека. Причем цена будет зависеть как от уровня судна, так и от пакета включенных в тур услуг.

"Круизы есть на любой кошелек. Можно отправиться в плавание подешевле на старом теплоходе, которому несколько десятков лет, и подороже – на люксовом судне, которое только недавно вывели на российский рынок", – пояснил Мкртчян.

Что касается пакета услуг, базово в тур включены проживание в каюте, трехразовое питание, несколько остановок и экскурсий в городах по пути, а также развлекательная программа на корабле.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Повышать стоимость путевки будут всякие тонкости в виде питания по типу шведского стола или специального детского меню, определенного набора доступных напитков, более широкой культурной программы – как на самом судне, так и в городах-остановках. Чем выше цена, тем больше в нее включено.

В свою очередь, Дмитрий Горин уточнил, что ряд категорий граждан может получить на круиз скидку.

"Такая опция доступна, к примеру, для пенсионеров или для маленьких детей. Все подробности об акционных программах можно узнать у туроператоров, где планируется приобретать путевку", – пояснил турэксперт.

Он напомнил, что сезон летней навигации длится в Москве примерно с апреля по ноябрь. При этом дешевле всего отправляться в путешествие либо на старте сезона, либо в самом его конце, заключил Горин.