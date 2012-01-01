Собянин: речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ будет открыт в новом сезоне

Летняя навигация по Москве-реке началась 24 апреля, сообщил Сергей Собянин. О самых популярных маршрутах и главных новинках сезона – в нашем материале.

Готовность № 1

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К началу летней навигации городские службы завершили подготовку набережных, причалов и спусков к воде, а также обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

По его словам, за безопасность акватории Москвы-реки в круглосуточном режиме отвечает Речной ситуационный центр. В этом специалистам помогают 500 камер наблюдения, подчеркнул мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы За порядком в акватории следит Московская речная полиция. Ее сотрудники патрулируют на водном транспорте участок общей протяженностью 670 километров. В сезон навигации на дежурство выходит и специальный Водный патруль. Для помощи пассажирам на причалах работают сотрудники пассажирского сервиса ЦОДД, а для помощи экипажам – береговые матросы.

По словам мэра, количество швартовок на Северном и Южном речных вокзалах в новом сезоне должно вырасти на 15% – до более чем 2,5 тысячи. Отсюда отправиться в круиз можно в десятки городов, среди которых Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Плес, Кострома, Ярославль и Самара. А первый рейс нового сезона проследует от Северного речного вокзала до Твери.

При этом в наступившем сезоне есть и новинки, среди которых – круиз на пятипалубном теплоходе "Николай Жарков". Это судно длиной более 130 метров, рассчитанное примерно на 180 пассажиров и порядка 100 человек экипажа, написал мэр.

Речные прогулки по столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кроме междугородних рейсов, в Москве продолжает курсировать регулярный речной электротранспорт. Ходит он ежедневно, вне зависимости от сезона и погодных условий, отметил Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы С открытия движения не было ни одного дня, когда электросуда прекращали бы движение по акватории Москвы-реки. За время их работы совершено более 1,7 миллиона поездок по маршрутам Киевский – парк "Фили" и ЗИЛ – Печатники.

Вдобавок мэр анонсировал запуск в 2025 году третьего регулярного речного направления Новоспасский – ЗИЛ, которое свяжет четыре столичных района – Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. Чтобы обеспечить его работу, будут оборудованы причалы Симоновский, Торпедо, Дербеневская набережная и Новоспасский.

Также, по словам Собянина, парк регулярного транспорта пополнят 10 новых электросудов. Часть из них начнут перевозить пассажиров по будущему новому маршруту, а другие перенаправят на два уже существующих.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, в столичном регионе продолжит работу маршрут речное Московское Золотое кольцо. Начинается он от Северного речного вокзала, проходит через Кремль и храм Христа Спасителя, а заканчивается у Южного речного вокзала. Ждать гостей будут на палубе двух теплоходов комфорт-класса – "Золотое кольцо" и "Аурум".

Также с началом летней навигации возобновляют работу регулярные рейсы от Северного речного вокзала до Химок, а также переправа до причала Захарково. Это комфортный вид транспорта для жителей пяти столичных районов и города из Подмосковья, отметил Сергей Собянин. По его данным, в 2024 году маршрутом воспользовались более 260 тысяч пассажиров.

