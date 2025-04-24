Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин объявил в своем личном блоге о запуске летней речной навигации в Москве.

К этому моменту городские службы привели в порядок набережные, парапеты и ограждения, а также обновили сходы к воде, гранитные и бетонные основания причалов и резиновые отбойники. Более того, появилась новая разметка ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку пассажиров.

За безопасностью акватории Москвы-реки продолжает следить Речной ситуационный центр, который использует для этого 500 камер наружного наблюдения. Отслеживают соблюдение порядка на водном участке протяженностью 670 километров сотрудники Московской речной полиции, а также специальный Водный патруль. Для оказания необходимой помощи пассажирам на причалах работают сотрудники пассажирского сервиса ЦОДД, а для экипажа – береговые матросы.

Вместе с тем мэр указал на рост популярности речных круизов. По его словам, в прошлом сезоне количество прибытий и отправлений теплоходов от причалов Северного и Южного речных вокзалов выросло на 10%, а число пассажиров – на 15%. В этом году, как заявил Собянин, прогнозируется увеличение показателей на 15% – более 2,5 тысячи швартовок.

Также мэр рассказал, что в этом году круизные теплоходы будут курсировать вплоть до десятков российских городов, в том числе до Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Перми и многих других. Первое судно "Русь Великая" поедет с Северного речного вокзала в Тверь.

Кроме того, граждане смогут прокатиться по одному из самых известных маршрутов – речному Московскому Золотому кольцу. Два теплохода комфорт-класса "Золотое кольцо" и "Аурум" отправятся от Северного речного вокзала и проедут через центр Москвы, вдоль Кремля и храма Христа Спасителя, а завершат рейс – у Южного речного вокзала.

Вдобавок Собянин анонсировал появление в этом сезоне нового круиза на пятипалубном теплоходе "Николай Жарков", длина которого составляет свыше 130 метров. Такое название корабль получил в честь судостроителя Николая Жаркова, благодаря которому было возведено более 400 судов, в том числе 24 подводных лодки с атомными энергетическими установками и 20 глубоководных спасательных аппаратов. Новое судно, по словам мэра, вмещает около 180 гостей и еще 100 членов экипажа.

Более того, возобновит работу регулярный маршрут от Северного речного вокзала до Химок и переправа до причала Захарково. Это позволит жителям пяти районов Москвы и подмосковных Химок с комфортом добираться до нужных мест. В 2024 году теплоходы "Москва-1" и "850 лет Москве" перевезли свыше 260 тысяч граждан, уточнил мэр.

Между тем регулярный электротранспорт не прекращал свою работу и курсировал по Москве-реке весь год. С начала их работы было совершено свыше 1,7 миллиона поездок по маршрутам "Киевский – Парк Фили" и "ЗИЛ – Печатники". В этом году парк речного транспорта пополнится 10 новыми судами.

При этом мэр отметил, что речные вокзалы после модернизации являются не только основными объектами транспортной инфраструктуры столицы, но и популярными общественными пространствами, где проходят общегородские фестивали. С начала года там прошло 260 мероприятий, на которые пришли свыше 400 тысяч человек.

Ближайшее праздничное мероприятие на Северном и Южном речных вокзалах пройдет 27 апреля в честь запуска летней речной навигации. Кроме того, в связи с открытием сезона состоится парад судов: свыше 20 теплоходов и электросудов проедут от Нагатинского затона до причала "Нескучный сад" в сопровождении экипажа водного транспорта МВД.

Ранее Собянин сообщил о планах по запуску третьего регулярного речного маршрута "Новоспасский – ЗИЛ" в Москве. Он свяжет районы Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье.

Планируется, что на маршруте откроют четыре новых причала: Симоновский, Торпедо, Дербеневская набережная и Новоспасский. Вместе с тем парк речного транспорта получит 10 новых электросудов. Помимо этого, столица даст старт производству современных речных электросудов на новой верфи, которая появится в Нагатинском Затоне.



