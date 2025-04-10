10 апреля, 10:40Транспорт
Десять новых электросудов могут начать работу на Москве-реке в летний период
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Десять новых электросудов могут начать работу на Москве-реке в летнюю навигацию. Основная часть выйдет на новый третий регулярный маршрут, рассказал в беседе с РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Как отметил вице-мэр, еще примерно 30% электросудов пойдет на усиление первых двух маршрутов.
"Действительно, у нас есть план получить 10 новых судов в течение летнего сезона навигации этого года. Основная часть этих судов пойдет на новый третий маршрут, примерно 30% из партии – на усиление первых двух маршрутов, тем более что они у нас суперпопулярные и востребованные", – пояснил Ликсутов.
По его словам, речным транспортом в Москве воспользовались уже 1,7 миллиона пассажиров. При этом количество желающих воспользоваться речным транспортом примерно в 2,5 раза больше, чем ожидалось изначально.
Сергей Собянин ранее заявил, что третий регулярный маршрут речного транспорта запустят в этом году: "Новоспасский – ЗИЛ". Планируется, что на маршруте откроют четыре новых причала: Симоновский, Торпедо, Дербеневская набережная и Новоспасский.
Столичные набережные уже начали готовить к открытию навигации и весенне-летнему сезону. Подготовительные работы начались с установлением постоянной положительной температуры воздуха в дневные часы. Специалисты проведут на территориях пескоструйную очистку и промоют гранитные парапеты, покрасят чугунные ограждения, а также обновят сходы к воде и прогулочные зоны.
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