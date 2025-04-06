Электросуда прошли около 120 тыс км в Москве в зимний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 12,5 тысячи рейсов совершили электросуда в Москве за зимний период, пройдя при этом около 120 тысяч километров, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На борту одного из судов состоялся круглый стол, в котором приняли участие депутаты МГД и представители компаний-перевозчиков. Участники подвели итоги работы электросудов в холодное время года. Также обсуждались потенциал развития прогулочного и круизного флота и развитие регулярного речного транспорта города.

В департаменте подчеркнули, что электросуда успешно отработали уже вторую зиму. При этом наиболее популярными причалами в этот период оказались "Киевский", "Сердце столицы", "Сити-Центральный", "ЗИЛ" и "Печатники".

Вместе с тем представители департамента напомнили о планах по запуску третьего маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский – ЗИЛ", который должен быть осуществлен до конца 2025 года.

"Новый маршрут улучшит транспортную доступность для жителей четырех районов столицы. К 2030 году почти по всей акватории Москвы-реки будет ходить регулярный речной транспорт. Это изменит облик столицы с точки зрения транспортных связей между районами и округами", – цитирует ведомство председателя комиссии Мосгордумы по транспорту Сабину Цветкову.

Планируется, что на маршруте откроют четыре новых причала: "Симоновский", "Торпедо", "Дербеневская набережная" и "Новоспасский". Вместе с тем парк речного транспорта получит 10 новых электросудов.