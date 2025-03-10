Музей транспорта Москвы проведет бесплатные экскурсии на речных электросудах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи и гости города смогут посетить бесплатные экскурсии на речных электросудах в рамках пилотного проекта Музея транспорта Москвы, сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"С момента начала движения электросудов на них совершили более 1,7 миллиона поездок. Чтобы жители и гости столицы могли узнать больше об истории разных районов, мы запускаем пилотный проект с экскурсиями на самом инновационном виде городского транспорта", – отметил вице-мэр.

Первый маршрут начнется от причала ЗИЛ и завершится на Южном речном вокзале, второй протянется от причала Киевский до причала Сити – Центральный. Участие в экскурсиях бесплатное, но требуется регистрация на сайте музея и проездной билет.

Первое мероприятие по маршруту от ЗИЛ до Южного вокзала состоится 15 марта, а затем 29 марта и 12 апреля. Здесь горожане узнают о трансформации промзон в современные жилые кварталы, а также увидят Нагатинскую набережную, бывший завод ЗИЛ, Нагатинский затон и многое другое.

27 марта и 10 апреля пройдут речные экскурсии от Киевского до Сити – Центральный. Туристы увидят Смоленский метромост, Дом правительства РФ и "Москва-Сити". По словам директора музея Оксаны Бондаренко, гости экскурсий смогут узнать историю столицы через призму транспортных объектов и памятников архитектуры.



"Экскурсии на электросудах станут для нас новым опытом коммуникации с людьми, которые любят город и интересуются его прошлым, настоящим и будущим", – отметила Бондаренко.

Музей транспорта Москвы получил свое название почти 5 лет назад, в 2020 году. За это время мероприятия музея посетили свыше 1 миллиона человек. При этом в коллекции находятся 237 единиц техники и 1 515 артефактов. В их числе – единственная воссозданная на подлинной ходовой части конка 1872 года, один из двух сохранившихся в мире трамвайных вагонов БФ, легковой автомобиль КИМ-10-50 и многое другое.

