Более 450 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 450 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы за зиму, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в период с декабря по февраль на двух вокзалах было организовано около 230 мероприятий. Например, желающие научились кататься на коньках на Северном речном вокзале, отпраздновали Новый год, отправили письма Деду Морозу и поздравили мужчин с Днем защитника Отечества.

Кроме того, жители и гости столицы смогли поучаствовать в мастер-классах, экскурсиях и спортивных выходных. Ликсутов отметил, что власти по поручению Сергея Собянина продолжат развивать эти площадки, где в дальнейшем будут развлекать москвичей и туристов.

Кроме того, посетители Северного речного вокзала могут сыграть свадьбу прямо на территории вокзала. С начала прошлого года подобной услугой воспользовалась 131 пара молодоженов.

