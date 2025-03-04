04 марта, 10:11Транспорт
Более 450 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы зимой
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 450 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы за зиму, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в период с декабря по февраль на двух вокзалах было организовано около 230 мероприятий. Например, желающие научились кататься на коньках на Северном речном вокзале, отпраздновали Новый год, отправили письма Деду Морозу и поздравили мужчин с Днем защитника Отечества.
Кроме того, жители и гости столицы смогли поучаствовать в мастер-классах, экскурсиях и спортивных выходных. Ликсутов отметил, что власти по поручению Сергея Собянина продолжат развивать эти площадки, где в дальнейшем будут развлекать москвичей и туристов.
Кроме того, посетители Северного речного вокзала могут сыграть свадьбу прямо на территории вокзала. С начала прошлого года подобной услугой воспользовалась 131 пара молодоженов.
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