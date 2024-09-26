Около 1,7 тыс раз суда приняли и отправили с Северного и Южного речных вокзалов за лето

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили пассажирские суда почти 1,7 тысячи раз. В этом году в поездку на теплоходе отправились уже 285 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сезон круизной навигации в столице продлили на более чем месяц.

В текущем сезоне теплоходы из Москвы курсируют до 50 крупных городов и населенных пунктов. Одними из самых популярных направлений стали Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль, Казань и Тверь.

Купить билеты можно в офисах туроператоров на речных вокзалах и онлайн на сайтах туроператоров.

"Возрождение речных вокзалов и наше сотрудничество с туроператорами повышает интерес к поездкам на водном транспорте. Этот сезон речной навигации бьет рекорды последних лет. За 5 месяцев в круиз по городам России отправились на 20% больше пассажиров, чем за тот же период в прошлом году", – рассказал Ликсутов.

С момента запуска в 2023 году на круглогодичных речных электросудах совершили 1,3 миллиона поездок. В отличие от наземного транспорта, суда не стоят в пробках и позволяют быстро добраться до другого берега Москвы-реки. Для владельцев проездных билетов "Единый" на 30, 90 и 365 дней стоимость проезда уже включена в стоимость абонемента.

