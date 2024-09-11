Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 миллионов человек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Объект был открыт в 2020 году после масштабной реставрации и благоустройства соседних набережной и парка. С этих пор причалы вокзала приняли и отправили круизные суда свыше 5 тысяч раз.

"Северный речной вокзал стал не только важнейшим транспортным объектом, но и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Он работает круглый год", – сказал мэр и напомнил, что зимой здесь есть каток и лыжная трасса, а летом – кинотеатр под открытым небом и площадки для тренировок.

Здесь же периодически проводятся городские праздники и масштабные фестивали и отмечаются важные даты. Всего прошло уже больше тысячи мероприятий, заключил Собянин.

Ранее градоначальник отмечал, что в круизах за 2 месяца с начала летней навигации побывали уже 120 тысяч человек. Столько пассажиров отправились с Северного и Южного речных вокзалов. Всего они приняли и отправили теплоходы 700 раз.

