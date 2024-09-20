Причал Трехгорный временно закроют для судов речного электротранспорта Москвы

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Суда, курсирующие на первом маршруте регулярного речного электротранспорта Киевский – Парк Фили, временно не будут останавливаться на причале Трехгорный, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения будут действовать в период с 23 по 27 сентября. Причиной для их введения послужили дноуглубительные работы, которые будут проводиться на Москве-реке в это время. Это необходимо для обеспечения безопасности судоходства.

Таким образом, ближайшим причалом, где пассажиры смогут покинуть судно, станет Краснопресненский парк.

В Москве 3 сентября открылись новые причалы регулярного речного электротранспорта. За время их работы пассажиры воспользовались ими около 7 тысяч раз. После начала работы этих причалов гости и жители столицы получили возможность добираться до другого берега Москвы-реки на 26 минут быстрее.