Специалисты ЦОДД начали работу на четырех причалах регулярного речного транспорта

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Специалисты пассажирского сервиса ЦОДД начали работу на четырех новых причалах регулярного речного транспорта: Краснопресненском парке, Нагатинском, затоне Новинки и Коломенской набережной, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ежедневно на 18 причалах электросудов работают более 30 сотрудников центра. Они помогают пассажирам при посадке и высадке, подсказывают, как оплатить проезд, и рассказывают о маршрутах и изменениях в расписании.

"Чтобы поездка была приятной, соблюдайте простые правила поведения на судне. Не бегайте, не мусорите, не употребляйте спиртное и слушайте команды экипажа. Если увидели бесхозные вещи, сообщите о них сотруднику на причале", – говорится в сообщении.

Новые причалы регулярного речного электротранспорта открылись 3 сентября. Благодаря этому жители таких столичных районов, как Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники, получили доступ к инновационному виду транспорта.

К 2025 году в Москве появятся 5 новых причалов и 10 новых электросудов, 8 из которых уже были заложены на верфи. Сергей Собянин отметил, что они являются абсолютно экологичными, поскольку не загрязняют ни воду, ни воздух.

